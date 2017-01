POL-RZ: Hagelschauer verursacht Massenunfall -ERSTER NACHTRAG

Ratzeburg (ots) – Bargteheide/Bad Oldesloe Aktualisierung der beteiligten Fahrzeuge: 26 Pkw 2 Klein-Lkw der Sprinterklasse 3 Sattelzüge Es kamen 4 Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Anzahl der leicht verletzten steht noch nicht fest, dürfte aber im zweistelligen Bereich liegen. Die nicht verletzten Unfallbeteiligten werden vorübergehend in einer Schule in Bargteheide untergebracht. Die Unfallstelle in Fahrtrichtung Süden ist geräumt, die Fahrbahn jedoch noch „spiegelglatt“. Vor Freigabe der muss noch enteist werden. Die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Norden dauert noch an. Ob die Fahrbahn am heutigen Tage noch frei gegeben werden kann, ist derzeit nicht absehbar.

Quelle: presseportal.de