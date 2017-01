POL-RZ: Hagelschauer verursacht Massenunfall -ZWEITER NACHTRAG

Ratzeburg (ots) – BAB 1 Bargteheide/Bad Oldesloe Aktualisierung der verletzten Personen: – 9 leicht verletzte Personen – 6 schwer verletzte Personen – 1 tödlich verletzte Person Bei der noch am Unfallort verstorbenen Person handelt es sich um eine 73-jährige Frau aus Bremen. Die Fahrbahn Richtung Süden wird gegenwärtig abgestreut, so dass mit einer Freigabe in den nächsten 20 Minuten gerechnet werden kann. Die Feuerwehr versorgt zurzeit die Personen, die Richtung Norden im Stau stehen, mit Heißgetränken. Der THW unterstützt mit Beleuchtungsgerät derzeit die Unfallaufnahme auf der Fahrtrichtung Norden. Die Freigabe der Fahrtrichtung Norden ist nach wie vor nicht absehbar. Gegen 15.24 Uhr ist es am Stauende, Fahrtrichtung Norden, zu einem Folgeunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen.

Quelle: presseportal.de