Ratzeburg (ots) – 23. Januar 2018 / Kreis Stormarn – 22.01.2018 – Braak Am Montag den 22.01.2018, gegen 12:30 Uhr, meldete eine Mitarbeiterin der Amtsverwaltung Siek eine erhebliche Menge illegal entsorgter Grünabfälle. Der Ort liege an dem Wirtschaftsweg in Braak, welcher die Straßen Höhenkamp und An der Chaussee miteinander verbindet, genau in der Rechtskurve. Beamte vom Umweltschutztrupp des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres stellten vor Ort eine doch ungewöhnlich große Menge Grünabfälle fest, die offensichtlich durch mehrfaches Fahren mit einem Pkw, evtl. mit Anhänger, einfach auf und neben der Fahrbahn abgekippt wurde. Bei dem Müll handelte es sich um Äste von Tujapflanzen (Lebensbäume). Da es sich ausschließlich um Grünschnitt handelt, ist davon auszugehen, dass eine solche Hecke, bzw. mehrere Lebensbäume, auf den Stock gesetzt wurden. Insgesamt dürfte es sich um etwa 5 Kubikmeter Grünabfall handeln. Die Polizei ermittelt nun wegen des Straftatbestandes Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gem. § 315 b StGB und der Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Hinweise auf Verursacher konnten vor Ort nicht erlangt werden. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun Zeugen. Wer kann Angaben zur illegalen Grünabfallentsorgung machen? Wem ist am Wochenende im Bereich Braak ein Fahrzeug, evtl. mit Anhänger, mit dem beschriebenen Grünschnitt aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102/4565-110.

Quelle: presseportal.de