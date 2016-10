POL-RZ: Herzogtum-Lauenburg, Schwarzenbek, 02.10.2016 Kontrolleinsatz anlässlich der Clubhauseröffnung eines Motorradclubs

Ratzeburg (ots) – Die Polizeidirektion Ratzeburg führte am heutigen Sonntag (02.10.2016) in Schwarzenbek, zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr, eine Kontrolle auf der Zufahrtsstraße zum Veranstaltungsort durch. Dieser Kontrolleinsatz diente dem Ziel, etwaige Rechtsverstöße im Rahmen der „Null-Toleranz-Strategie“ des Landes Schleswig-Holstein festzustellen und niedrigschwellig zu verfolgen sowie eventuellen Gefahrensituationen vorzubeugen. Ein weiteres Ziel war es, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Durch den Einsatz konnte verhindert werden, dass Personen unkontrolliert zum Veranstaltungsort gelangen konnten. An der eingerichteten Kontrollstelle wurden insgesamt 221 Personen überprüft. Im Rahmen der Kontrolle kam es zu vier Sicherstellungen aus Gründen der Gefahrenabwehr, es handelte sich um einen Baseballschläger, zwei Taschenmesser und einem Tierabwehrspray. Diese Gegenstände konnten die betroffenen Personen nach der Veranstaltung wieder in Empfang nehmen. Weiterhin wurden vier Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen das Waffengesetz gefertigt.

Quelle: presseportal.de