Ratzeburg (ots) – Panten Am 25.07.2018, gegen 22.35 Uhr, kam es einem Feld an der Dorfstraße in Panten zum Feuer an insgesamt 18 aufgestapelten Heurundballen. Die Ballen brannten bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei in voller Ausdehnung. Die umliegenden freiwilligen Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600,- Euro. Die konkrete Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Wer kann Angaben zur Brandentstehung machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

