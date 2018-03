Ratzeburg (ots) – 02. März 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 02.03.2018 – Basthorst In der Nacht vom 01.03.2018 auf den 02.03.2018 wurde ein hochwertiger BMW von einem Grundstück in Basthorst entwendet. Der Geschädigte parkte den BMW X5 auf seinem frei zugänglichen Grundstück im Carport. Gegen 02:50 Uhr überwanden der oder die Täter die Sicherheitsvorkehrungen des Eigentümers und entwendeten das Fahrzeug. Der Geschädigte wachte auf, als die Täter mit dem Fahrzeug davon fuhren, diese flüchteten in unbekannte Richtung. Wie man in das Fahrzeug gelangte und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der BMW verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go System. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 65 000 EUR.

Quelle: presseportal.de