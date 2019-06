Ratzeburg (ots) – 12. Juni 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 11.06.2019 – Börnsen In der Nacht vom 10.06.2019 auf den 11.06.2019, bis 06:35 Uhr, wurde ein hochwertiger BMW X 6 aus der Straße Freiweide in Börnsen entwendet. Der Geschädigte parkte den schwarzen BMW X6 auf seinem frei zugänglichen Grundstück. Wie man in das Fahrzeug gelangte und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der Wert des Fahrzeuges wird auf 55.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist in der Börnsener Freiweide im Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges geben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

Quelle: presseportal.de