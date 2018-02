Ratzeburg (ots) – 21. Februar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 21.02.2018 – Escheburg In der Nacht vom 20.02.2018 auf den 21.02.2018 wurde in Escheburg ein BMW X5 x Drive gestohlen. Der PKW wurde in der „Lindenbreite“ im Carport vor dem Haus abgestellt. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich Unbekannte zwischen 22:30 Uhr und 07:00 Uhr Zugang zum Fahrzeug. Anschließend flüchtete man mit dem BMW in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 90 000 EUR. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat in den Tagen/Nächten zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Geesthacht unter 04152 / 8003 – 0.

Quelle: presseportal.de