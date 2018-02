Ratzeburg (ots) – Medien-Information 13. Februar 2018 / Kreis Stormarn – 12.02.2018 – Oststeinbek Am Morgen des 12.02.2018 wurde ein hochwertiger BMW X 5 in Oststeinbek entwendet. Der PKW wurde in der Straße „Am Südhang“ am Fahrbahnrand geparkt. Nach ersten Ermittlungen haben Unbekannte den X5 vermutlich zwischen 07:00 Uhr und 08:30 Uhr entwendet. Das Fahrzeug war mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Wie man das Sicherungssystem überwinden konnte, steht bislang noch nicht fest. Dem Halter ist ein Schaden von ca. 45 000 EUR entstanden. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat möglicherweise den/die Täter bei der Tatausführung beobachtet? Wer kann Angaben zu Tätern und Fluchtrichtung machen? Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Reinbek unter der Telefonnummer 040/ 727 707-0. Katharina Fehring Pressestelle

Quelle: presseportal.de