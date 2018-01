Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 12.01.2018 – Barsbüttel In der Nacht von Donnerstag, den 11.01.2018, auf Freitag, den 12.01.2018, wurde im Stübkamp in Barsbüttel ein weißer Audi Q 7 mit Hamburger Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug wurde auf einem freizugänglichen Privatparkplatz abgestellt. Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der Audi Q 7 verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go System. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 95.000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist in der Straße Stübkamp in Barsbüttel zum Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Quelle: presseportal.de