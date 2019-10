Ratzeburg (ots) – 08.Oktober 2019 | Kreis Stormarn – 04./05.10.2019 Reinbek In Reinbek wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (04.-05.10.2019) ein sehr hochwertiges Fahrzeug aus einer Tiefgarage in der Fontanestraße entwendet. Am 04.10.2091, gegen 21:30 Uhr stand der weiß-schwarze Porsche auf dem Stellplatz in der Tiefgarage. Als der Geschädigte am 05.10.2019 gegen 13:20 Uhr zurückkam, war sein Porsche verschwunden. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Porsche Turbo S in Weiß mit schwarzem Dach. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, denen zur besagten Zeit in Reinbek etwas aufgefallen ist bzw. die Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen können. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Quelle: presseportal.de