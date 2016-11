POL-RZ: Hollenbek bei Mölln – Mit drei Promille auf dem Motorroller unterwegs

Ratzeburg (ots) – Am 22.11.2016, gegen 20.10 Uhr, kam es auf der Landesstraße 204, kurz vor Hollenbek zu einem Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 48-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorroller die L 204, von Sterley kommend, in Richtung Hollenbek. „Am Bahnhof“ kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und stürzte auf dem Seitenstreifen. Eine zufällig vorbeifahrende Autofahrerin meldete der Polizei den Unfall. Der 48-jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Rollerfahrer starken Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 3,04 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. An dem Motorroller entstand Totalschaden.

Quelle: presseportal.de