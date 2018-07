Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Am 04.07.2018, gegen 22.05 Uhr, kam es im Kurpark in Bad Oldesloe, auf dem Weg von der Tennisplatzanlage zur Hamburger Straße, zu einem Überfall. Ein 25-jähriger Mann aus Bad Oldesloe war zu Fuß auf dem Weg in die Hamburger Straße und wollte die Wegstrecke durch den Kurpark abkürzen. Auf dem o. g. Weg wurde er dann plötzlich von drei Männern umringt. Jeder dieser Männer hielt ein Messer in der Hand. Sie drohten dem 25-jährigen damit und forderten die Herausgabe aller Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Männer mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Nähere Angaben zum Stehlgut können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden. Der 25-jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Der Geschädigte konnte die drei Täter nur wenig beschreiben. Hiernach trugen die drei Täter sog. Hoodies, sowie dunkle (evtl.) schwarze Jogginghosen. Einer der Männer soll um die 1,90 m groß gewesen sein. Alle drei sprachen mit südländischem Akzent. Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem sind im oder angrenzend an den Kurpark drei Männer aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0.

Quelle: presseportal.de