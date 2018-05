Ratzeburg (ots) – 27.05.2018 – B 404 Aumühle Am 27.05.2018, gegen 12.35 Uhr, kam es im Verlauf der Bundesstraße 404, ungefähr mittig zwischen der BAB 24 und Schwarzenbek, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer verletzten Person. Ein 80-jähriger Mann aus Dahlenburg befuhr mit seinem Renault die B 404 in Richtung Schwarzenbek. In Gegenrichtung fuhr ein 80-jähriger Mann aus Sachsenhagen mit seinem Wohnmobil. Auf dem Beifahrersitz saß seine 79-jährige Ehefrau. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Dahlenburger mit seinem Renault in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Wohnmobil. Beide Fahrer konnten Ihre Fahrzeuge nach dem Unfall jeweils am rechten Fahrbahnrand anhalten. Der Unfallfahrer fuhr jedoch nach einem kurzen Augenblick wieder weiter und flüchtete vom Unfallort. Eine 42-jährige Hamburgerin fuhr hinter dem Renault her und meldete dies über Notruf der Polizei. Der Renaultfahrer konnte dann im Rahmen der Fahndung durch Beamte der Polizei Lauenburg in Bereich Buchhorst bei Lauenburg gestellt werden. Die 79-jährige Beifahrerin im Wohnmobil wurde durch den Unfall leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Neben den beiden direkt beteiligten Fahrzeugen ist noch der Mercedes eines 28-jährigen Hamburgers durch herumfliegende Teile beschädigt worden Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 145.000,- Euro.

Quelle: presseportal.de