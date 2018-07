Ratzeburg (ots) – Bargteheide Heute Vormittag, gegen 10.35 Uhr, kam es auf der Landesstraße 82, zwischen Delingsdorf und Bargteheide zu einem schweren Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und fünf Verletzten Personen Eine 40-jährige Bargteheidein befuhr mit einem Ford Transit die L 82 in Richtung Bargteheide. Mit im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Personen (80 Jahre/m und 92 Jahre/w). Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 40-jährige nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Renault Scenic. Fahrer des Renaults war ein 67-jähriger Mann aus Bargteheide Im weiteren Verlauf stieß der Transit frontal gegen ein hinter dem Renault fahrendes Motorrad und berührte danach noch einen dahinter fahrenden Mercedes. Bei dem Kradfahrer handelte es sich um einen 60-jährigen Hamburger. Fahrer des Mercedes war ein 76-jähriger Mann aus Bargteheide. Auf dem Beifahrersitz saß eine 76-jährige Frau, ebenfalls aus Bargteheide. Nach den Kollisionen wurde der Transit zurück auf den rechten Fahrstreifen geschleudert, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin sowie die beiden Mitfahrer sind dabei leicht verletzt worden. Der Renault sowie der Mercedes konnten am rechten Fahrbahnrand anhalten. Der Fahrer des Renaults wurde leicht verletzt. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Der Motorradfahrer stürzte nach dem Unfall und wurde schwer verletzt. Hinter dem Transit fuhr noch eine 59-jährige Bargteheiderin mit einem VW UP, ebenfalls ins Richtung Bargteheide. Der VW ist durch Trümmerteile beschädigt worden, die Fahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft Lübeck ordnete für die Unfallaufnahme die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die L 82 bis 14.20 Uhr voll gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de