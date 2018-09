Ratzeburg (ots) – Reinfeld Am 30.08.2018, gegen 19.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 75, zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld, Höhe Gemeinde Benstaben, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 31-jähriger Bad Segeberger befuhr mir einem Ford Ka die B 75, aus Richtung Bad Oldesloe kommend in Richtung Reinfeld. In diesem Streckenabschnitt gilt in beide Richtungen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Km/h. Die Fahrbahn war regennass. Beim Durchfahren einer abschüssigen Linkskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi A 4. Der 51-jährige Fahrer des Audis versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Unfall erlitt der Fahrer des Ford Ka lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeflogen werden. Der 51-jährige wurde schwer verletzt in Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 21.000,- Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 75 zeitweise voll gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de