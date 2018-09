Ratzeburg (ots) – 24. September 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 24.09.2018 – Pogeez Am 24.09.2018, gegen 09:15 Uhr, kam es auf der B 207 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 64-jähriger Lübecker fuhr mit seinem Opel Meriwa mit Anhänger in Richtung Lübeck. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet er auf gerader Strecke zwischen den Abfahrten Pogeez und Groß Sarau aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommen Opel Zafira zusammen. Die Fahrerin des Zafiras, eine 41-jährige Frau aus Lübeck, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Meriwa-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B 207 für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de