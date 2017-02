POL-RZ: In den Gegenverkehr geraten

Ratzeburg (ots) – Großensee Am 07.02.2017, gegen 18.25 Uhr, kam es in der Trittauer Straße in Großensee zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 47-jährige Hamburgerin fuhr mit ihrem Mercedes in Richtung Trittau. In der Rechtskurve zwischen Seestraße und Petersweg geriet sie aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal ( linke Ecke an linke Ecke) mit einem entgegenkommen VW Polo zusammen. Fahrer des Polos war ein 65-jähriger Mann aus Großensee. Auf dem Beifahrersitz saß seine 63-jährige Ehefrau. Alle drei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000,- Euro.

Quelle: presseportal.de