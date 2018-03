Ratzeburg (ots) – 14. März 2018 | Kreis Stormarn – 13.03.2017 – Bad Oldesloe Am 13.03.2018 kam es in Bad Oldesloe zu einem Raubüberfall auf einen 40-jährigen Mann. Gegen 08:15 Uhr wollte der Geschädigte seine Wohnung in der Hagenstraße verlassen. Plötzlich stürmten zwei Männern auf ihn zu und drängten ihn gewaltsam zurück in seine Wohnung. Dort schlugen sie auf das Opfer ein, bedrohten den Mann mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als er ihnen kein Bargeld geben konnte, fesselten sie ihn und durchsuchten die Wohnung. Anschließend flüchteten die Täter mit Wertgegenständen des Mannes. Der 40-jährige konnte sich wenig später befreien und die Polizei informieren. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten jedoch keine Personen festgestellt werden. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Beide Täter waren 170 cm bzw. 180 cm groß, hatten kurze dunkle Haare, eine kräftige Figur, dunkle bis schwarze Kleidung und sprachen mit einem osteuropäischen Akzent. Bei der Tatausführung kommunizierten die beiden Männer mit einer dritten Person über Funk. Hinweise zu dieser Person liegen zurzeit nicht vor. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zu den beiden Männern geben? Wer hat möglicherweise zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem nahe gelegenen „Exer“-Parkplatz gesehen? Wem ist einen Person mit einem Funkgerät in der Nähe des Parkplatzes oder des Tatortes aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalinspektion Bad Oldesloe unter 04531/501 – 0. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de