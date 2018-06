Ratzeburg (ots) – In der Nacht von Mittwoch, 26.6.2018 zu Donnerstag, 27.6.2018, kam es in Siek, Kreis Stormarn, zu 6 Autoaufbrüchen. Die Taten ereigneten sich in der „Neue Straße“ und in der Straße „Ohlenstücken“. Die Diebe hatten es offenbar zielgerichtet auf Multifunktionslenkräder mit Airbags abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Siek ein verdächtiges Fahrzeug gesehen oder sonst verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Kriminalpolizei Ahrensburg nimmt Hinweise unter 04102/8090 entgegen.

