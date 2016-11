POL-RZ: In großem Stil Altreifen entsorgt

Ratzeburg (ots) – Witzhave und Neritz Während des Zeitraumes vom 28.10.2016 bis 04.11.016 kam es zu zwei Fällen, in denen eine große Anzahl an Altreifen illegal in der Feldmark entsorgt wurde. Am 29.10.2016 teilt ein Passant der Polizei mit, dass auf einem Feldweg nahe der Möllner Landstraße, zwischen Grande und Witzhave, ca. 150 Altreifen liegen würden. Die Reifen hätten zwei Tage vorher noch nicht dort gelegen. Am 04.11.2016 meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, dass an der B 75, zwischen der BAB 21 (AS OD Süd) und Neritz, auf einem Rad/Gehweg ebenfalls ca. 150 Altreifen abgelagert wurden. Die Reifen dürften in der Nacht vom 03.11. auf den 04.11. entsorgt worden sein. Die Reifen an beiden Tatorten wiesen übereinstimmende Merkmale auf, so dass trotz einer Entfernung von ca. 30 km zwischen den Fundorten ein Zusammenhang sehr wahrscheinlich ist. Auf Grund der Menge der Altreifen dürfte mindestens ein Kleintransporter für den Transport notwendig gewesen sein. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den illegal entsorgten Altreifen machen? Wem ist möglicherweise an einem der o. g. Ort ein Klein-LKW aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an den Umweltdienst des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0.

Quelle: presseportal.de