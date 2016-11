POL-RZ: Innerbetrieblicher Chemieunfall

Ratzeburg (ots) – Ahrensburg Am 04.11.2016, gegen 10:58 Uhr, kam es in der Bunsenstraße, in Trittau, zu einem innerbetrieblichen Chemieunfall bei dem fünf Personen verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge ist beim Befüllen eines Behälters der Säure- und Laugenanschluss verwechselt worden. Es wurden etwa 300 l Lauge in den Säurebehälter gefüllt. Nach Bekanntwerden des Unfalles wurden die Mitarbeiter der betroffenen Firma in ein Nachbargebäude evakuiert. Hier verblieben sie während des gesamten Einsatzes. Der „Löschzug Gefahrgut“ der Feuerwehr Stormarn wurde alarmiert und stellte vor Ort lediglich eine leichte thermische Reaktion jedoch keine Gasentwicklung fest. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Fünf Personen (drei Männer 50, 58, 61 Jahre alt) und zwei Frauen (40, 62 Jahre alt) klagten über Atemwegsreizungen und wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht

Quelle: presseportal.de