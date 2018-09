Ratzeburg (ots) – 08. September 2018 | Kreis Stormarn – 07.09.2018 – Bargteheide Nachdem durch die zusätzlichen Kräfte bis 22:30 Uhr kaum Jugendliche im Stadtgebiet Bargteheide antrafen, wurden diese entlassen und der Einsatz am 07.09.18, um 23:00 Uhr beendet werden. Gegen 23:30 Uhr stellte die örtliche Streife dann eine Gruppe von mehr als einhundert zumeist Jugendlichen im Bereich der Straße Am Volkspark fest. Die Gruppe verhielt sich zu diesem Zeitpunkt ruhig, ein Teil der zuvor entlassenen Kräfte wurde daraufhin wieder nach Bargteheide zurückbeordert. Kurze Zeit später kam es dann aus der Gruppe heraus zu Ruhestörungen und einem Vorfall, bei dem Rettungskräfte mit Flaschen beworfen wurden. Die Versorgung einer offensichtlich nicht ansprechbaren Person musste daraufhin abgebrochen werden. Mit einem starken Kräfteaufgebot wurden im weiteren Verlauf bei einem ein Großteil dieser Personengruppe (117 Personen) die Personalien festgestellt. Nach der Identitätsfeststellung erhielten alle Personen einen Platzverweis, drei alkoholisierte Jugendliche wurden überdies an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Rettungskräfte wurden durch die Angriffe nach jetzigem Erkenntnisstand nicht nachhaltig verletzt, konnten die Behandlung der hilflosen Person jedoch erst unter Polizeischutz durchführen. Der genaue Tathergang und die daraus resultierenden Straftatbestände müssen jetzt im Rahmen von Vernehmungen ermittelt werden. Die Polizei Bargteheide wird auch weiterhin konsequent gegen mögliches Fehlverhalten aus alkoholisierten Jugendgruppen heraus vorgehen.

Quelle: presseportal.de