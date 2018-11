Ratzeburg (ots) – 12. November 2018 | Kreis Stormarn – 11.11.2018 Hammoor Am 11.11.2018 meldeten Zeugen der Polizeileitstelle einen Verkehrsunfall in Hammoor, bei dem augenscheinlich Jugendliche gefahren sein sollen. Gegen 20:00 Uhr sahen andere Autofahrer, wie ein Mercedes-Benz in der Straße „Kamp“ in Hammoor gegen einen parkenden Chevrolet gefahren ist. Die Polizeibeamten waren schnell vor Ort und konnten am Unfallort zwei Jugendliche antreffen. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Jugendlichen (15 und 16 Jahre, aus der Umgebung von Bargteheide) bei einem Freund zu Besuch waren. Dort hatten sie mehrere Joints geraucht und waren auf die Idee gekommen, eine Spritztour mit dem Auto des Freundes zu unternehmen. Dabei fuhren sie im Wendehammer des „Kehrwieder“ einige Kreise und schließlich in der Straße „Kamp“ gegen den geparkten PKW. Die Jugendlichen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Bei dem 16jährigen Fahrer wurde aufgrund des Drogenkonsums eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gem. § 315c StGB – Gefährdung des Straßenverkehrs, § 21 StVG – Fahren ohne Fahrerlaubnis und § 248b StGB – Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges eingeleitet. Da der Mercedes-Benz noch andere frische Unfallspuren aufwies, sucht die Polizei nun mögliche weitere Geschädigte aus der Straße „Kehrwieder“ und „Kamp“ in Hammoor. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Bargteheide unter 04532-707110 zu melden.

