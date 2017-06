POL-RZ: Jugendlicher wird vermisst

Ratzeburg (ots) – Müssen Am 24.06.17 gegen 23.35 Uhr, meldete sich die Betreuerin einer Geesthachter Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass sie einen 17-jährigen Jugendlichen vermissen würde. Sie halte sich derzeit mit einer Gruppe Jugendlicher der Einrichtung am Badesee in Müssen auf. Man habe gemeinsam gebadet und etwas später dann festgestellt, dass der 17-jährige „fehlte“. Da ein Badeunfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine umfangreiche Suche mit insgesamt ca. 150 Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, THW, DLRG und ASB eingeleitet. Hierbei kamen auch Personenspürhunde, Wärmebildkameras sowie Taucher zum Einsatz. Der vermisste Jugendliche konnte nicht aufgefunden werden. Gegen 05.15 Uhr wurde die Suche dann erfolglos abgebrochen. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern noch an. Sobald sich ein neuer Sachstand ergibt, wird nachberichtet.

Quelle: presseportal.de