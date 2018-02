Ratzeburg (ots) – 16. Februar 2018 / Kreis Stormarn – 13.02.2018 – Reinbek Bereits am 13.02.2018 kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde und der Unfallfahrer flüchtete. Gegen 07:40 Uhr fuhr das 13 jähriges Mädchen aus Reinbek mit ihrem Fahrrad auf der Fahrbahn die Klosterbergenstraße in Richtung Schulstraße. Im Verlauf der Klosterbergenstraße wurde das Mädchen von einem schwarzen PKW überholt. Dabei streifte der Außenspiegel des PKW den Lenker des Fahrrades. Das Mädchen stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Der PKW fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Schulstraße. Das Mädchen erstattete später mit der Mutter eine Anzeige bei der Polizei. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem schwarzen Fahrzeug geben? Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Reinbek unter 040 / 727 707 – 0.

Quelle: presseportal.de