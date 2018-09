Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 03. September 2018 | Krs. Hzgt. Lauenburg -01.09.2018 – Schwarzenbek Am 01.09.2018, gegen 17:40 Uhr, kam es in der Danziger Straße in Schwarzenbek, Einmündung zur Reichenberger Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Der 13-jährige Junge aus Lauenburg befuhr mit einem Longboard die Reichberger Straße in Richtung Danziger Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lag der Junge bäuchlings mit dem Kopf vorwärts auf dem Longboard und fuhr die abschüssige Straße herunter. Im Einmündungsbereich zur Danziger Straße konnte der Junge nicht stoppen und stieß mit einem von rechts kommenden Pkw zusammen. Es soll sich dabei um ein dunkles Fahrzeug mit Dellen an der Fahrerseite handeln. Der Fahrzeugführer, bzw. die Fahrzeugführerin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Das Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Informationsstand besteht keine Lebensgefahr mehr. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen? Wer Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen kann, der melde sich bitte bei dem Polizeirevier Schwarzenbek unter der Telefonnummer 04151/8894-0. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de