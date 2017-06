POL-RZ: Kind möglicherweise von SUV überrollt

Ratzeburg (ots) – Bargteheide Am 06.06.2017, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Theodor-Storm-Straße in Bargteheide, Einmündung zum Mittelweg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Die 35-jährige Fahrerin eines SUV befuhr die Theodor-Storm-Straße und wollte nach links in den Mittelweg abbiegen. Zeugenaussagen zufolge soll die Fahrerin auf den Verkehr geachtet, hierbei jedoch offensichtlich ein 6-jähriges Mädchen übersehen haben, so dass es zu einem Unfall kam. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Möglicherweise ist das Mädchen von einem Reifen des SUV überrollt worden. Die 35-jährige Fahrerin hat daraufhin sofort angehalten. Das Mädchen wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Nach derzeitigem Informationsstand besteht keine Lebensgefahr.

Quelle: presseportal.de