Ratzeburg (ots) – 08. Februar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 08.02.2018 – Schonberg Am 08.02.2018, gegen 07:45 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Schönberg, Höhe Feuerwehr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Die 62-jährige Fahrerin eines Citroens befuhr die Dorfstraße in Richtung Sprenge. Zeugenaussagen zufolge soll ein 7-jähriger Junge die Fahrbahn überquert haben ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Obwohl die Frau sofort eine Vollbremsung durchführte, erfasste sie den Jungen mit ihrem PKW. Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro.

Quelle: presseportal.de