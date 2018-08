Ratzeburg (ots) – 24. August 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 23.08.2018 – Geesthacht Am 23.08.2018, gegen 16:10 Uhr, wurden die Beamten vom Polizeirevier Geesthacht in den Flottbeker Stieg entsandt, da ein Hund ein Kind gebissen haben soll. Vor Ort trafen die Beamten auf ein 13-jähriges Mädchen aus der Umgebung von Geesthacht, dieses wurde bereits in einem Rettungswagen versorgt. Das Mädchen wurde in den Oberschenkel gebissen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die genauen Umstände konnten durch die Beamten am Einsatzort nicht ermittelt werden, jedoch gab das Mädchen an, von einem nicht angeleinten Rottweiler gebissen worden zu sein. Im Flottbeker Stieg lief ein nicht angeleinter Rottweiler umher, von dem Hundehalter fehlte jede Spur. Die eingesetzten Beamten konnten den freilaufenden Rottweiler mittels einer Fangschlaufe einfangen und an ein Tierheim übergeben. Der Hundehalter wurde zwischenzeitlich ermittelt. Gegen den 52-jährigen Geesthachter hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: presseportal.de