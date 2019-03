Ratzeburg (ots) – 25. März 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 23.03.2019 – Mölln In den frühen Morgenstunden des 23. März 2019, gegen 05:45 Uhr, kam es im Gartenweg in Mölln zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete. Nach Angaben eines Zeugen fuhr ein roter Kleinwagen in den Gartenweg. An der nächsten Kreuzung hielt er kurz an. Anschließend fuhr er etwa 50 Meter rückwärts. Dabei stieß er mit einem Toyota zusammen. Dieser Pkw parkte am Straßenrand. Er wurde im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Noch bevor der Zeuge das Kennzeichen ablesen konnte, hatte sich der Fahrer vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht? Wer kann Angaben zum Pkw machen, der im Bereich der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein dürfte? Hinweise nimmt die Polizeistation Mölln unter der Telefonnummer 04542-8099-0 entgegen.

Quelle: presseportal.de