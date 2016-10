POL-RZ: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots) – 19.10.2016 – Geesthacht Gestern Abend kam es gegen 22:10 Uhr auf der Bundesstraße 5 kurz vor der Einmündung Krümmelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 18 Jahre alter Mann aus Geesthacht mit seinem Motorrad Yamaha die Bundesstraße 5 in Richtung Grünhof. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Straße ab und touchierte dort den Pfahl eines Verkehrsschildes. Der Geesthachter wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6600,- Euro.

Quelle: presseportal.de