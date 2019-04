Ratzeburg (ots) – 08. April 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 07.04.2019 – Gülzow Am 07.04.2019, gegen 13:45 Uhr, kam es in Gülzow, an der Einmündung Schloßstraße / Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person verletzt wurde. Eine 67-jährige Frau aus Lütau befuhr mit dem Pkw Hyundai Tucson die Hauptstraße in Gülzow in Richtung Geesthacht. Um der Hauptstraße weiter folgen zu können, wollte sie die Schloßstraße überqueren. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Pkw-Fahrerin dabei einen herannahenden 59-jähriger Kradfahrer (Ducati) aus Geesthacht, der auf der vorfahrtsberechtigten Schloßstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000,- Euro.

Quelle: presseportal.de