Ratzeburg (ots) – Kreis Herzogtum Lauenburg – 10.12.2017 – Kuddewörde Am 10.12.2017, gegen 11:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Kuddewöre zu einem Küchenbrand. Nach eigenen Angaben hat die 64jährige Wohnungsnutzerin auf dem Herd Schmalz erhitzt. In einem unachtsamen Moment stieg eine Stichflamme aus dem Topf hoch. Der Versuch, den Topf in der Küchenspüle mit Tüchern zu löschen, misslang. Zwischenzeitlich war die gesamte Küche voll Rauch, so dass die Frau die Feuerwehr informierte. Der Brandort wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Kuddewörde übernommen. Ein Gebäudeschaden ist entstanden. Die Höhe des Sachschadens ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: presseportal.de