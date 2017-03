POL-RZ: Kühsen: Kind von Hunden schwer verletzt

Ratzeburg (ots) – Kühsen Am 28.02.2017, gegen 18:00 Uhr, wurde in Kühsen ein 8 Jahre altes Kind von Hunden schwer verletzt. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand ist die 31 Jahre alte Mutter des Kindes bei einem Halter von zwei Rottweilern und einem Boxer u.a. als Hundebetreuerin angestellt. Die Mutter betrat zusammen mit ihrer Tochter das Grundstück, um die Hunde auf dem umzäunten Grundstück Auslauf zu gewähren. Aus bisher unbekannten Gründen wurde dann ihre Tochter zunächst von einem Rottweiler und anschließend auch von den anderen beiden Hunden gebissen. Während die Mutter dazwischen ging, flüchtete die Tochter an den Rand des Grundstücks und konnte durch Passanten über den Zaun gehoben und aus der Gefahrenzone gebracht werden. Das 8-jährige Mädchen wurde dabei an Kopf und Armen schwer verletzt und musste in der Uniklinik Lübeck operiert werden. Lebensgefahr besteht nicht. Durch die eingesetzten Beamten vor Ort wird zuständigkeitshalber ein Bericht an das Ordnungsamt gefertigt werden, die ggf. weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit den Hunden prüfen. Ebenso erfolgt ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Lübeck zur Prüfung möglicher Straftatbestände.

Quelle: presseportal.de