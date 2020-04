Drägerwerk nach Auftragsboom optimistisch für 2020 Der Medizintechnik- und Sicherheitskonzern Drägerwerk gibt sich nach dem Auftragsboom in der Corona-Krise optimistischer für das laufende Jahr. Das Lübecker Unternehmen hob seine Prognose für 2020 an und teilte am Mittwochabend mit, dass ein starker Auftragseingang im 1. Quartal "Chancen auf deutlic

Unglück in Markgröningen: Mann stürzt von Kirchturm und überlebt schwer verletzt Tragisches Unglück im Kreis Ludwigsburg: Ein Mann stürzt von einem Kirchturm zehn Meter in die Tiefe. Er überlebt schwer verletzt. Ein Mann ist in Markgröningen im Kreis Ludwigsburg von einem Kirchturm zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er überlebte schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Nach Poli

Habeck: Corona-Beschlüsse "insgesamt angemessen" Grünen-Chef Robert Habeck hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zu einer vorsichtigen Lockerung der Regeln in der Corona-Krise gelobt. Aus Sicht der Grünen seien die Beschlüsse "insgesamt angemessen", sagte Habeck am Mittwoch in Flensburg. "Sie geben eine gewisse Lockerung und damit Licht am Horiz

Innenminister Stübgen: Noch Änderungen möglich Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat Beratungen der Regierung über die vereinbarten Corona-Regeln mit Vertretern von Kommunen am Donnerstag und Freitag angekündigt. Dabei könne es in Brandenburg auch noch zu Änderungen der Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela

Woidke hält Kita-Öffnung nicht für vertretbar Die Kindergärten in Brandenburg werden vorerst noch nicht wieder regulär öffnen. "In der jetzigen Situation (...) halte ich eine Kita-Öffnung, eine allgemeine, nicht für verantwortbar", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Potsdam nach einer Telefonkonferenz von Bund und Lände

Wegen Coronavirus: Karl-May-Spiele sagen Spielzeit 2020 ab Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben die Spielzeit für den Sommer aufgrund der Corona-Krise abgesagt. Das geplante Stück "Der Ölprinz" mit Sascha Hehn in der Titelrolle und Alexander Klaws als Apachenhäuptling Winnetou wird auf das nächste Jahr verschoben, wie die Veranstalter am Mittwoch mitte

Brandenburg will kleinere Läden öffnen Kleinere Geschäfte in Brandenburg bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern sollen wieder öffnen können. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an Mittwoch nach einer Bund-Länder-Konferenz an. Dafür gelten Auflagen wie Hygiene- und Abstandsregeln.

Brandenburg verlängert Beschränkungen Die Brandenburger müssen in der Corona-Krise mindestens bis Anfang Mai weiter mit Ausgangsbeschränkungen leben. Es gibt aber Lichtblicke: Kleinere Geschäfte sollen voraussichtlich ab Ende April und Schulen für bestimmte Klassen ab Anfang Mai wieder öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woid