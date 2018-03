Ratzeburg (ots) – 08. März 2018 / Kreis Stormarn – 07.03.2018 – Reinbek In der Nacht des 07.03.2018 entwendeten Unbekannte in Reinbek Kupferfallrohre. Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr in der Nacht wurden im Grenzweg in Reinbek an mehreren Stellen Kupferfallrohre entwendet. Die unbekannten Täter demontieren die Fallrohre an elf Stellen von zwei Mehrfamilienhäusern. Insgesamt wurden ca. 55 m Kupferrohre entwendet. Aufgrund der Gesamtmenge der entwendeten Fallrohre geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter mit einem Kleintransporter oder Anhänger das Diebesgut abtransportiert haben müssten. Es entstand ein Schaden von ca. 1600 EUR. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder möglichen Fahrzeugen geben? Hinweise bitte an das Polizeirevier Reinbek unter 040 / 727707 – 0.

Quelle: presseportal.de