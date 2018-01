Ratzeburg (ots) – 10. Januar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 09.01.2018 – Geesthacht Am 09.01.2018, gegen 13.15 Uhr, entwendete ein 25-jähriger Ammersbeker in einem Lidl-Markt, in der Trift in Geesthacht, Elektroartikel, Batterien und Kinderspielzeug im Gesamtwert von ca. 250,- Euro. Er benahm sich während seines Aufenthaltes im Markt auffällig und wurde daher von einer Mitarbeiterin des Marktes beobachtet. Als der Mann unter dem Vorwand keine Ware bei sich zu haben durch den Kassenbereich schritt, ohne zu bezahlen, wurde er von einer 37-jährigen Mitarbeiterin angesprochen und aufgefordert sich anzustellen. Nach dieser Aufforderung stellte der Mann einen mitgeführten Karton auf Warenlaufband und versuchte aus dem Laden zu laufen. Die Kassiererin bat die anwesenden Kunden um Hilfe und folgte dem Mann. Im Bereich des Ausganges stellte ein Kunde seinen Einkaufswagen quer, um den Ammersbeker an einer weiteren Flucht zu hindern. Doch der Tatverdächtige konnte den Einkaufswagen zur Seite schieben und nach draußen flüchten. Dort konnten die Kassiererin, eine weitere Mitarbeiterin des Marktes und eine Kundin den Mann festhalten. Daraufhin schlug der Mann wild aber ungezielt um sich. In dem folgenden Handgemenge kam ein weiterer Kunde hinzu, so dass der Tatverdächtige sich beruhigte und im Folgenden war er gänzlich kooperativ, so dass die Marktmitarbeiterinnen die Polizei rufen konnten. Die beiden Frauen wurden durch die ungezielten Schläge getroffen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Die Beamten stellten die Personalien des Ladendiebes fest. Es konnte diverses Stehlgut bei ihm festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wird bei der Kriminalpolizei in Geesthacht geführt. Die Kriminalpolizei Geesthacht bittet den Kunden, welcher den Ausgang mit einem Einkaufswagen versperrte, sich unter der Tel-Nummer 04152/8003-0 zu melden.

Quelle: presseportal.de