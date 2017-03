POL-RZ: Lagerhalle niedergebrannt

Ratzeburg (ots) – Reinfeld Am 19.03.2017, gegen 23.30 Uhr, fiel Beamten des Autobahnrevieres Bad Oldesloe ein Feuer an einer Lagerhalle in der Feldstraße in Reinfeld auf. In der ca. 25 x 25 m großen Halle waren mehrere Pkw, Lkw und Motorräder untergebracht. Die gesamte Halle brannte vollständig nieder. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 05.00 Uhr an. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte sich jedoch im Millionenbereich liegen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen auf genommen. Diese dauern an. Sobald sich neue Informationen ergeben, wird nachberichtet.

Quelle: presseportal.de