POL-RZ: Lauenburg: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Ratzeburg (ots) – Lauenburg Am 27.02.2017, gegen 22:25 Uhr, beabsichtigten Beamte des PR Boizenburg (MV), einen Audi A4 im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die B 5 in Richtung Lauenburg. Die angeforderten Beamten der PSt. Lauenburg beteiligten sich im Bereich Schleswig-Holstein an der Verfolgung, die mit hoher Geschwindigkeit durch Lauenburg verlief. Zwischenzeitlich wurde durch Beamte des PR Boizenburg in Lauenburg eine Straßensperre errichtet, die der Flüchtende trotz Zusammenstoß mit dem Streifenfahrzeug durchbrach. Beide beschädigte Fahrzeuge blieben fahrfähig, so dass die Verfolgung weiter in Richtung Geesthacht führte. Im Bereich der Ortschaft Schnakenbek konnte durch Beamte des PR Geesthacht erfolgreich der „Stop-Stick“ eingesetzt werden. Hierdurch wurden wie gewünscht die Reifen des Audi beschädigt, so dass dieser nach kurzer Weiterfahrt kurz hinter Schnakenbek in einem Graben zum Stillstand kam. Dabei kam es auch zu einem Zusammenstoß mit dem Streifenfahrzeug der PSt. Lauenburg. Der sich alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer versuchte anschließend zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung durch die eingesetzten Beamten festgenommen werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann aus der Nähe von Lüneburg. Aufgrund leichter Verletzungen wurde dieser zunächst im Krankenhaus Geesthacht untersucht und anschließend dem Gewahrsam des PR Geesthacht zugeführt. Der PKW Audi wurde beschlagnahmt und ebenso wie der beschädigte Streifenwagen der PSt. Lauenburg abgeschleppt. Die Schadenshöhe am Streifenwagen wird auf 10.000. Euro geschätzt. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war der 25-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ferner konnten bei dem Tatverdächtigen zwei Pakete mit einer weißen Substanz sichergestellt werden, bei der es sich vermutlich um Amphetamin in einer Menge von 2 Kg handeln dürfte. In der Seitenablage der Fahrertür des Pkw Audi wurde zudem eine geladene Schreckschusswaffe aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft wird den Erlass eines Haftbefehls gegen den Tatverdächtigen beantragen, der daher im Verlauf des Tages dem Haftrichter des Amtsgerichtes Schwarzenbek vorgeführt werden wird.

Quelle: presseportal.de