POL-RZ: Lauenburg: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Ratzeburg (ots) – Lauenburg Am 19.01.2017, gegen 19:25 Uhr, meldete ein Anwohner der Straße Am Schlüsselteich (Lauenburg) über Notruf der Polizei zwei Männer, die offensichtlich gerade versuchen in ein Friseurgeschäft einzubrechen. Durch die schnell vor Ort eingetroffenen Beamten der Polizeistation Lauenburg konnten in unmittelbarer Entfernung zwei Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei den Männern wurden Schraubendreher und Spielzeugpistolen aufgefunden. Bei der Spurensicherung konnten Hebelspuren an der Eingangstür des Geschäfts festgestellt werden. Ein Aufbrechen gelang aber nicht. Die beide 21 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen, die aus einem kleinen Ort in der Nähe von Boizenburg kommen, wurden dem Gewahrsam in Geesthacht zugeführt. Bei beiden wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Bei der Festnahme und dem Transport leistete der 21 Jahre alte Mann erheblichen Widerstand in dem u.a. um sich schlug, trat und spuckte. Die Polizeibeamten und auch der Beschuldigte wurden dabei nicht verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Lübeck wurden die beiden bisher einschlägig nicht bekannten Tatverdächtigen der Haftrichterin beim AG Schwarzenbek am 20.01.17 vorgeführt. Durch die Haftrichterin wurde gegen beide Untersuchungshaftbefehl erlassen und gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Quelle: presseportal.de