POL-RZ: Lauenburg; Trunkenheit im Verkehr

Ratzeburg (ots) – Lauenburg Am 09:03.2017, gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizei Lauenburg in der Grünstraße ein parkender Pkw Daimler-Benz ohne Zulassungsplaketten gemeldet. Auf dem Weg zum Einsatzort kam den Beamten der Polizeistation Lauenburg der gemeldete Pkw in der Berline Straße entgegen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten beim 47 Jahre alten Fahrer aus Polen starken Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Entsprechend wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein Bekannter nahm den Mann anschließend in seine Obhut. Da der Fahrer keinen Führerschein vorlegen konnte, wird nun auch ermittelt, ob dieser überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war sein Pkw weder zugelassen, noch versichert.

Quelle: presseportal.de