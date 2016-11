POL-RZ: Leichtkraftrad übersehen

Ratzeburg (ots) – Lütjensee Am 07.11.2016, gegen 17.00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 92, zwischen Lütjensee und Hohenfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt wurde. Ein 16-jähriger Wentorfer fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf der L 92, Hamburger Straße, von Lütjensee kommend, in Richtung Hohenfelde. Ein 74-jähriger Mann aus Lütjensee wollte mit seinem Audi vom Grundstück des dortigen Pflanzenhandels nach links in Richtung Lütjensee auf die L 92 einfahren. Hierbei übersah er offensichtlich das von links kommende Leichtkraftrad. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der 16-jährige den Zusammenstoß nicht verhindern. Er stürzte infolge des Aufpralles, verletzte sich hierbei schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.500,- Euro.

Quelle: presseportal.de