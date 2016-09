POL-RZ: LKW beschädigt Lichtzeichenanlage

Ratzeburg (ots) – 26.09.2016 – Geesthacht Am gestrigen Montag, 26.09.2016, gegen 10:40 Uhr, kam es in Geesthacht an der Kreuzung Berliner Straße/ Norderstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein LKW eine Ampel beschädigte. Der 37-jährige Hamburger befuhr mit seinem LKW MAN die Berliner Straße in Richtung Hamburg. Da er sich jedoch verfahren hatte, wollte er auf der Kreuzung Berliner Straße/ Norderstraße wenden. Dabei unterschätzte der Mann den Wendekreis seines LKW und stieß gegen die Lichtzeichenanlage in der Norderstraße. Durch den Zusammenstoß fielen einzelne Teile der Ampel auf die Fahrbahn, so dass das Erkennen des Farbwechsels erschwert war. Der Bauhof der Stadt Geesthacht kümmerte sich um die Instandsetzung der Ampel.

Quelle: presseportal.de