Ratzeburg (ots) – BAB 20 Kreuz Lübeck Information für die Medienvertreter vor Ort. Derzeit findet eine kontrollierte Rückführung des aufgelaufenen Staus zwischen der AS Genin und der Unfallstelle statt. Sobald diese Rückführung abgeschlossen ist, besteht die Möglichkeit für die Medienvertreter, in Absprache mit der Polizei, näher an die Unfallstelle heran zu fahren. Ein Pressesprecher der PD Ratzeburg steht in Kürze an der AS Genin als Ansprechpartner zu Verfügung.

Quelle: presseportal.de