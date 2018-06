Ratzeburg (ots) – 08.06.2018 – BAB 24 Talkau Bei dem Lkw handelt es sich um einen polnischen Sattelzug. Der Sattelzug ist auf die rechte Seite gekippt und liegt rechtwinklig auf der Mittelleitplanke. In Fahrtrichtung Berlin gibt es Staubildung über die AS Witzhave hinaus. Der Verkehr Richtung Berlin wird AS Witzhave abgeleitet. In Fahrtrichtung Hamburg wird der Verkehr über AS Hornbek abgeleitet. Man beginnt jetzt den Stau zwischen AS Hornbek und Talkau rückwärts abzubauen. Es wird nachberichtet. Presseanfragen richten Sie bitte an die Telefonnummer 04156-29526

Quelle: presseportal.de