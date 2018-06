Ratzeburg (ots) – BAB 24 Talkau Der Sattelzugfahrer ist 46 Jahre. In diesem Moment beginnen die Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Neben dem Styropor auf der Fahrbahn muss auch noch Restkraftstoff aus der Sattelzugmaschine abgepumpt werden. Der Fahrbahnbelag sowie die Mittelleitplanke sind sehr stark beschädigt worden. Die BAB 24 wird deshalb bis Samstag, 09.06.25018 / ca. 13.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt bleiben. Je nach Fortgang der Reparaturarbeiten bleiben dann noch weiterhin die linken Fahrstreifen gesperrt. Es wird nachberichtet. Presseanfragen richten Sie bitte an die Telefonnummer 04156-29526

Quelle: presseportal.de