POL-RZ: Mann ausgeraubt – Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) – 04.10.2016 – Glinde Heute Mittag gegen 12:00 Uhr wurde ein 41 Jahre alter Mann aus Oststeinbek auf dem Parkplatz des Glinder Marktes Opfer eines Überfalls. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Oststeinbeker von zwei unbekannten Tätern in seinem Pkw angegangen, als er diesen abstellte. Die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten zu Fuß in Richtung Oher Weg/ Avenue St. Sebastien. Danach sollen sie in einen dunklen Geländewagen gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Täter: – schlank und sportlich – ca. 190 cm groß – dunkel gekleidet – ca. 20-25 Jahre alt – helle Haare 2. Täter: – kräftig – ca. 170-180 cm groß – dunkel gekleidet – ca. 20-25 Jahre alt Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 040/ 727707-0 angenommen.

Quelle: presseportal.de