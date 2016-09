POL-RZ: Mehrere Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen

Ratzeburg (ots) – 26.09.2016 – Bargteheide Seit Montag, 26.09.2016, sind der Kriminalpolizei im Kreis Stormarn vier Fälle bekannt geworden, bei denen älteren Menschen auf unterschiedlichster Weise versucht wurde, Schaden zuzufügen. So kam es bereits am 26.09.2016 zu zwei Anrufen in Bargteheide. In einem Fall wollte der Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, von einer 82 Jahre alten Frau Kontodaten erfragen. Die Dame wurde misstrauisch und beendete das Gespräch, ohne Daten herauszugeben. Im zweiten Fall fragte ein angeblicher Polizeibeamter einen 77 Jahre alten Mann über Bargeldbeträge im Haus aus. Aufgrund kritischer Gegenfragen seitens des 77-jährigen legte der Anrufer jedoch auf. Am gestrigen Donnerstag versuchte eine Frau mittels sogenannten Enkeltricks, Bargeld von einem 75-jährigen Mann aus Bad Oldesloe zu ergaunern. Der Senior reagierte vorbildlich und ging zum Schein auf den Anruf ein, verständigte jedoch umgehend die Polizei. Zu einer Übergabe des Geldes kam es nicht. Ebenfalls gestern, gegen 09:45 Uhr, erhielt ein 90 Jahre alter Mann aus der Bismarckallee in Ahrensburg Besuch von angeblichen Kriminalbeamten, die unter anderem nach Bargeldbeträgen im Haus fragten. Auch hier konnten die Betrüger kein Bargeld erlangen. Die angeblichen Polizeibeamten können folgendermaßen beschrieben werden: 1. Person: – männlich – auffallend groß und schlank – dunkelhaarig 2. Person: – männlich – türkisches Aussehen – klein und mollig Zu diesem Fall sucht die Kriminalpolizei Ahrensburg nun Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 04102/ 809-0 entgegen. Die Polizei rät: Geben Sie keine persönlicher Daten am Telefon! Die Polizei wird Sie niemals am Telefon oder auch persönlich nach Bankdaten oder Bargeldbeträgen im Haus ausfragen. Lassen Sie sich von den Polizeibeamten den Dienstausweis zeigen. Im Zweifel rufen Sie Polizei über 110 an und lassen Sie sich den Einsatz bestätigen.

