Ratzeburg (ots) – 11. Januar 2018 / Kreis Stormarn -10.01.2018 – Ahrensburg/Großhansdorf Am 10.01.2018, zwischen 11:00 und 23:20 Uhr, kam es in Ahrensburg und Großhansdorf zu drei Wohnungseinbrüchen. Betroffen waren die Straßen Doerpstede, Ihlendieksweg und Birkenweg. In allen Fällen wurde eine rückwärtig gelegene Tür, bzw. ein Fenster aufgehebelt. Es entstand hierbei ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro. Angaben über etwaiges Stehlgut sind zurzeit noch nicht möglich. Gegen 23:20 Uhr traf ein Geschädigter an seiner Haustür im Birkenweg auf mehrere Männer. Bei dem Versuch seine Haustür zu Öffnen wurde diese gewaltsam von Innen wieder zugedrückt. Der Hauseigentümer hörte dann noch mehrere Männer in einer fremden Sprache miteinander reden. Die Täter flüchteten sofort in unbekannte Richtung. Ein Nachbar hörte den Vorfall und verständigte die Polizei. Keiner der Zeugen konnte die Männer sehen. Es wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet, diese verlief jedoch ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Unterstützung. Wer hat während dieser Zeit in den o. g. Straßen oder sonst zwischen den U-Bahnhöfen Ost, Schmalenbek und Kiekut verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zur Tat machen. Wer hat im Bereich der Tatorte verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Quelle: presseportal.de